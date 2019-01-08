Создавшему генно-модифицированных детей ученому грозит смертная казнь

Китайский ученый Хе Цзянькуй, в ноябре прошедшего года потрясший общественность и научное сообщество заявлением о рождении двух генно-модифицированных детей, может быть приговорен к смерти. Ученый из КНР заявил, что впервые в истории человечества изменил ДНК эмбриона

Напомним, Хе Цзянькуй в ходе своих научно-исследовательских экспериментов изменил ДНК семи супружеских пар, в которых отцы были больны ВИЧ, а матери здоровы. В результате, как заявил ученый в ноябре прошедшего года, две генно-модифицированные девочки-близняшки появились на свет здоровыми. Целью исследователя было предотвращение возможного заражения детей ВИЧ, который передается по наследству.

Заявление ученого повергло в шок общественность и мировое научное сообщество. В институте, где он работал, поспешили откреститься, заявив, что ничего не знали об этих экспериментах. После нескольких выступлений на научных конференциях Хе Цзянькуй исчез из поля зрения.

Теперь стало известно, что ученый находится под охраной в китайском городе Шеньчжень. Его коллеги подозревают, что экспериментатор, физик по образованию, прибегал к помощи профильных специалистов в ходе своих исследований, и вряд ли оплачивал их работу из собственного кармана. Если это будет доказано, то Хе Цзянькую предъявят обвинения в коррупции и взяточничестве. А за это в Китае полагается смертная казнь, пишет «Газета.ру».