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Как повели себя Николь Кидман, Дольф Лундгрен и другие, столкнувшись с бомжами?
8 января 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
В богатой и тёплой Калифорнии обитает 25% всех американских бездомных. Тем более, что окружной суд Лос-Анджелеса подтвердил право граждан жить на тротуарах. Только в одном городе ангелов проживает 50 тыс. бездомных.
Бомжи или "хоумлессы" составляют неотъемлемую часть сверкающей жизни Калифорнии. Они везде, где есть тротуары, запах их мочи соседствует с дорогими ресторанами и помпезными кинопрезентациями и форумами. Выгнать бездомных как в России полицейские не имеют право, а власти экономят на уборке. Поэтому и соседствует моча и блеск Голливуда.
На недавней премьере "Аквамэна" по красной дорожке мимо пахучих палаток с бездомными без ужимок прошли Джейсон Момоа, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и Николь Кидман.
Не смущает это соседство и голливудских актёров с мировым именем - все они без звёздных истерик проходили мимо вонючих палаток, а кое-кто даже раздавал автографы и фотографировался. Разве что Дольф Лундгрен держался от бомжей подальше, ближе 10 метров не приближался.
Среди бездомных в основном белые и чёрные. Азиатов и цветных среди них нет. Говорят, что пополняют эту аудиторию бывшие пациенты психбольниц, которых американские власти выпустили после длительного лечения. Но, во всех случаях, они остаются гражданами и людьми со своими правами, и никто их не гонит даже с центральных улиц городов.
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