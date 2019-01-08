Хакер, взломавший аккаунты немецких политиков, оказался школьником

Стало известно, что хакер, взломавший ранее аккаунты сотен немецких политиков, журналистов и общественных деятелей и опубликовавший их личные данные и переписку, является школьником.

«Речь идет о молодом человеке 20 лет. Он проживает вместе с родителями в центральной части федеральной земли Гессен. Подозреваемый был допрошен и отпущен домой. Он полностью признал свою вину, а также оказал помощь следствию. Молодой человек предоставил дополнительную информацию по факту своих действий. Он также заявил, что действовал в одиночку», - рассказал генеральный прокурор Франкфурта-на-Майне Георг Ундефуг.

Генпрокурор также добавил, что в качестве своей мотивации к совершению хакерской атаки подозреваемый назвал свою злость на потерпевших из-за их публичных высказываний, сообщает РИА Новости.