Глава МИД Украины призвал к введению постоянного запрета на въезд мужчин из РФ

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что является сторонником постоянного ограничения въезда на Украину граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда. Я это всегда говорил. Для чего мы ввели и отслеживаем биометрические данные россиян? Для чего мы отслеживаем? У нас все говорят: военное положение – тогда фильтрация есть, нет – значит, нет», - заявил он в украинском телеэфире.

Напомним, запрет на въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был введен в Незалежной 30 ноября, вскоре после объявления военного положения. После окончания действия военного положения, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение продлить действие этого запрета, сообщает RT.