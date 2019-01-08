Украинский томос об автокефалии увезли обратно в Стамбул

Представители «новой украинской церкви» увезли обратно в Стамбул томос о предоставлении автокефалии этой церковной структуре, чтобы архиереи Синода поставили на нем недостающие подписи.

«Томос, который передали нам – он действителен. На нем есть подпись Вселенского патриарха Варфоломея. Но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата», - заявил пресс-секретарь «новой украинской церкви» Иван Сидор.

Предполагается, что томос будет «доподписан» архиереями Константинопольского патриархата 9 января, после чего незамедлительно вернется обратно на Украину и будет храниться в Киеве. В качестве одного из возможных мест хранения документа называется Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская», сообщает РИА Новости.