Экс-комбриг ДНР назвал «прямое доказательство» отсутствия агрессии РФ на Украине

«Прямым доказательством» отсутствия российской «агрессии» на Украине являются сами жители бывшей советской республики. Такую точку зрения некоторое время назад высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» ополчения самопровозглашенной ДНР.

Как заметил экс-комбриг на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», украинцы занимаются «дешевой» бравадой и демонстрируют «не менее дешевое» презрение к России, которую в Киеве называют врагом. По словам Ходаковского, такое происходит только тогда, когда отсутствует ощущение настоящей угрозы.

Власти Украины неоднократно обвиняли РФ в «агрессии» против страны. Официальная Москва данные утверждения опровергает.

Ранее во вторник сообщалось, что ополченцы ДНР выявили признаки подготовки киевских силовиков к новым боевым вылазкам в районе Донецка.