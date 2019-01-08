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Беспилотник ВВС США зафиксирован во время разведывательного полета у Крыма
8 января 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США (ВВС США), зафиксирован 7 января у берегов Крыма. Американский беспилотник в понедельник провел разведывательный полет у российских морских границ.
По сведениям мониторингового портала PlaneRadar, вчера утром беспилотник ВВС США вылетел с итальянской авиабазы Sigonella и направился к линии разграничения в Донбассе, после вечером аппарат провел разведывательную операцию у российского Черноморского побережья и, как зафиксировано, приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров. В 23 часа американский беспилотник развернулся и направился на аэродром базирования в Италию.
У берегов Крыма 7 января был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
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