Беспилотник ВВС США зафиксирован во время разведывательного полета у Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США (ВВС США), зафиксирован 7 января у берегов Крыма. Американский беспилотник в понедельник провел разведывательный полет у российских морских границ.

По сведениям мониторингового портала PlaneRadar, вчера утром беспилотник ВВС США вылетел с итальянской авиабазы Sigonella и направился к линии разграничения в Донбассе, после вечером аппарат провел разведывательную операцию у российского Черноморского побережья и, как зафиксировано, приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров. В 23 часа американский беспилотник развернулся и направился на аэродром базирования в Италию.

У берегов Крыма 7 января был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.