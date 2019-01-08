Армия ДНР выявила признаки подготовки ВСУ к новым боевым вылазкам под Донецком

Вооруженные силы Украины готовят новые боевые вылазки под Донецком. Соответствующее заявление сделал на брифинге Даниил Безсонов, спикер армии непризнанной ДНР.

Выступая перед журналистами, представитель ополченцев напомнил, что на прошлой неделе в районе села Каменка военные 93-й бригады ВСУ обстреляли свой спецназ, который осуществлял рекогносцировку. Под Авдеевкой подорвались на минах саперы, проделывавшие проход для диверсантов. Накануне в данный район прибыли корреспонденты одного из украинских телеканалов.

В армии ДНР, проанализировав все эти сведения, заключили, что противник занимается подготовкой новых боевых вылазок, отметил Безсонов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский журналист Юрий Бутусов рассказал о главных проблемах ВСУ, воюющих против ополченцев республик Донбасса.