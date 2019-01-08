На Украине уменьшились запасы газа в подземных хранилищах. Представители предприятия «Укртрансгаз» заявили, что объём газа в подземных хранилищах страны сократился до 43 процентов. На Украине объяснили ситуацию с ценами на газ

По данным компании, объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 миллиардов кубометров, - передаёт RT со ссылкой на украинские СМИ.



Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном. А в начале зимы люди в некоторых украинских городах замерзали в своих домах. Украинские власти повысили цены на газ для населения.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что действую украинские власти возвращают свой народ в XVII век, манипулируя с ценами на топливо.