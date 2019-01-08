В Японии компании начали платить за сон на работе

Безумный и беспощадный ритм в комплексе с фантастической работоспособностью людей привели к проблеме недосыпа в Японии. По данным соцопросов 92,6% японцев в возрасте старше 20 лет не имеют возможность для полноценного сна.

Потери экономики Японии от недосыпа граждан оценены в 138 миллиарда долларов в год. Это только финансовые потери. Эпидемия бессонницы становится причиной смертей из-за недосыпа.

Все это спровоцировало японские компании к программам по стимуляции сна во время работы.

Некоторые компании награждают своих сотрудников баллами за сон больше шести часов в сутки. Их потом можно обменивать на продукты питания в столовой.

Наиболее системно проблему недосыпа сотрудников решила одна из компаний из IT-сферы. Здесь сотрудников просят не задерживаться на работе дольше девяти вечера. Кроме того, работодатель построил стратегические комнаты для сна: одну для мужчин, другую для женщин. Об этом сообщает японская пресса.