Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с главным переговорщиком США

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай. Глава Северной Кореи находится с визитом в Китае вместе с главним переговорщиком с США, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. СМИ: Ким Чен Ын совершил тайный визит в Китай

Ким Ён Чхоль, напомним, курирует переговорный процесс по ядерной тематике с Соединенными Штатами, - сообщает Газета.ру.

Вместе с северокорейским лидером в Китай приехали министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также его супруга Ли Соль Чжу, - передало государственное агентство KCNA.

Предположительно, Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае с 7 по 10 января, лидер КНДР проводит встречу с властями КНР перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.