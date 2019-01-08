В случае победы на выборах президента Украины Юлии Тимошенко действующего главу государства Петра Порошенко ждет судебное разбирательство и тюремный срок. Соответствующий прогноз некоторое время назад появился в отечественной блогосфере.

Как пишет автора канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», Тимошенко имеет очень хорошие шансы стать следующим президентом бывшей советской республики. Если это произойдет, Порошенко попытается сбежать из страны и будет задержан, предрекается в процитированной публикации. Согласно точке зрения блогера, политику предъявят «массу обвинений» и отправят за решетку. Также новая власть конфискует все бизнес-активы, которые в настоящий момент принадлежат Петру Порошенко.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский эксперт Владимир Жарихин раскрыл подробности возможного плана Порошенко на грядущих выборах.