Главный банкир планеты объявил об отставке

Главной интригой стало даже не то, почему уходит Джим Ен Ким, а кто его заменит. Финансовый мир содрогнулся от того, что выбирать президента Всемирного банка будет шестикратный банкрот Дональд Трамп.

За всю семидесятилетнюю историю банка его президентом становился кандидат Соединенных Штатов. Но внезапная отставка Джима Ен Кима может спутать американцам всем карты. В этот раз претендент от США воспринимается не как кандидат от государства, а как креатура лично Трампа.

Перспектива получения на пост главного банкира планеты кандидата нынешнего президента США уже затмила другую интригу. Уход Джима Ен Кима стал неожиданностью даже для его подчиненных. Сотрудникам банка было разослано видеообращение исполнительных директоров финансовой корпорации, которые сказали лишь, что все в порядке и предложили не волноваться.

Официальной причиной названо желание самого Кима уйти на работу в частный сектор. Он оставляет пост с первого февраля. До нового назначения обязанности президента Всемирного банка возложены на исполнительного директора Кристалину Георгиеву.