Трамп не может найти нового главу Пентагона
8 января 2019, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-сенатор Джон Кил стал вторым, кто заявил об отсутствии интереса к традиционно востребованному посту главы Пентагона, который освободился в конце 2018 года. До парламентария от заманчивого предложения отказался генерал Джек Кин.
Пояснять мотивы своего отказа отказались и Кил и Кин. Белый дом не комментирует, вообще, ничего. Возможно, администрации американского президента нечего даже сказать.
«Отказы особенно поразительны, учитывая, что работа в Пентагоне исторически является одной из самых престижных и влиятельных в Кабинете министров и желанной ветеранами национальной безопасности», — подметил журнал Politico, комментируя ситуацию.
Возможной причиной назван характер Трампа, который руководствуется преимущественно своим мнением и отказывается принимать советы опытных военных стратегов.