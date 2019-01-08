Трамп не может найти нового главу Пентагона

Экс-сенатор Джон Кил стал вторым, кто заявил об отсутствии интереса к традиционно востребованному посту главы Пентагона, который освободился в конце 2018 года. До парламентария от заманчивого предложения отказался генерал Джек Кин.

Пояснять мотивы своего отказа отказались и Кил и Кин. Белый дом не комментирует, вообще, ничего. Возможно, администрации американского президента нечего даже сказать.

«Отказы особенно поразительны, учитывая, что работа в Пентагоне исторически является одной из самых престижных и влиятельных в Кабинете министров и желанной ветеранами национальной безопасности», — подметил журнал Politico, комментируя ситуацию.

Возможной причиной назван характер Трампа, который руководствуется преимущественно своим мнением и отказывается принимать советы опытных военных стратегов.