СМИ: Ким Чен Ын совершил тайный визит в Китай

Спецсостав для перевозки высокопоставленных государственных деятелей, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, пересек границу КНР. Об этом сообщает южнокорейская газета "Newsis".

Судя по сопровождению и прочим факторам, высока вероятность, что в нем находился Ким Чен Ын, который в обстановке строжайшей секретности решил посетить Китай, пишет издание.

Вполне вероятно, что действующий лидер КНДР решил провести совещание с руководством Китая в преддверии своей встречи с президентом Соединенных штатов Америки Дональдом Трампом.