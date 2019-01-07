В аэропортах Берлина бастует персонал: отменено более 10 рейсов

Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских воздушных гаваней Тегель и Шенефельд привела в понедельник к отменам и задержкам рейсов. В том числе, рейсов в Российскую Федерацию.

Немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов начать в понедельник утром забастовку, целью которой является желание добиться от начальства повышения оплаты труда.

Стачка продлилась с 5 утра до 8:45 по местному времени, сообщает ТАСС. В числе отмененных - авиарейс по маршруту "Берлин-Москва". Под угрозой отмены по-прежнему находятся порядка 80 рейсов.

В акции протеста участвуют более 300 сотрудников двух аэропортов. Помимо повышения зарплаты участники забастовки требуют от своего начальства также и улучшения условий труда.