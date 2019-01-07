Письмо солдата любимая получила спустя три четверти века

В Великобритании 99-летняя женщина получила ответ от любимого спустя 77 лет после того, как в своем письме, отправленном в 1941 году, на его предложение руки и сердца ответила "Да".

Более чем три четверти века пролежало так и не отправленное письмо в конверте на дне моря. Любимый британки, служащий Уилтширского полка Билл Уокер, погиб при крушении корабля в войну.

Но об этом стало известно сейчас. А тогда, написав в своем письме о том, что готова стать его женой, британка ответа так и не получила. Было известно лишь, что юноша служит где-то в Индии.

Женщина вышла замуж, развелась. После - вступила во второй брак. С почти столетним юбилеем женщину поздравляли уже четверо детей и семеро правнуков! И только сейчас британка прочла ответ любимого...