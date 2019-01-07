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Грабитель звал полицию, чтобы жертва перестала его бить
7 января 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Курьезный случай недавно произошел в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Уличный грабитель, в расчете на легкую добычу, напал на красивую девушку. А она, внезапно, оказалась бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Полиана Виана ждала такси, когда к ней приблизился мужчина и спросил, который час. Ничего не подозревающая Полиана достала свой телефон, чтобы ответить на вопрос. Получив ответ, мужчина потребовал, чтобы девушка отдала ему свой мобильник без сопротивления, и начал угрожать ей пистолетом.
«Он стоял очень близко ко мне. Я подумала, что, даже если это настоящий пистолет, у него не будет времени его достать и применить. Я нанесла два удара руками и один – ногой. Он упал, и я поймала его на удушающий. Потом усадила на место и велела ждать полицию», - так незатейливо Полиана поведала о том, как обезвредила преступника.
Когда незадачливый грабитель понял, что что-то пошло не так, он сам стал звать на помощь полицию, только чтобы «жертва» перестала его бить. Впоследствии выяснилось, что мужчина ранее был судим за аналогичные деяния и только недавно вышел на свободу из «мест не столь отдаленных». А пистолет, которым он угрожал Полиане, оказался картонным макетом, пишет Life.
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