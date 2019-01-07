В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Габонской Республике

Министерство иностранных дел Российской Федерации со ссылкой на посольство России в Либревиле прокомментировало текущую ситуацию в Габонской Республике после попытки захвата власти военными. В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

«По последним сведениям, заговорщики задержаны. Полиция и жандармерия принимают все необходимые меры по стабилизации ситуации в Либревиле. Интернет-связь полностью отключена. По нашей информации, российские граждане не пострадали», - сообщается на странице МИД РФ в фейсбуке.

Для обеспечения безопасности сотрудников российской дипломатической миссии, а также российских граждан, находящихся на территории Габонской Республики, посольство России в Либревиле принимает все необходимые меры, отметили в российском внешнедипломатическом ведомстве.