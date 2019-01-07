//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Габонской Республике

7 января 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Габонской Республике
Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации со ссылкой на посольство России в Либревиле прокомментировало текущую ситуацию в Габонской Республике после попытки захвата власти военными.

В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

«По последним сведениям, заговорщики задержаны. Полиция и жандармерия принимают все необходимые меры по стабилизации ситуации в Либревиле. Интернет-связь полностью отключена. По нашей информации, российские граждане не пострадали», - сообщается на странице МИД РФ в фейсбуке.

Для обеспечения безопасности сотрудников российской дипломатической миссии, а также российских граждан, находящихся на территории Габонской Республики, посольство России в Либревиле принимает все необходимые меры, отметили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Новости СМИ2

//Происшествия

Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом 7 января сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

//Общество

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин отстоял праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Он принял участие в рождественском богослужении и пообщался с настоятелем храма.

//В мире

Профессор МГИМО назвал возможные варианты присоединения республик Донбасса к РФ

Профессор МГИМО назвал возможные варианты присоединения республик Донбасса к РФ

Обозначены возможные варианты присоединения самопровозглашенных республик Донбасса к Российской Федерации. По данному вопросу некоторое время назад высказался Олег Барабанов, профессор МГИМО.

//В мире

Эксперт оценил мнение о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Эксперт оценил мнение о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Политолог Александр Асафов прокомментировал слова проректора Киевской духовной академии Владимира Буреги, назвавшего «болезненным» положение томоса, запрещающее ПЦУ действовать за пределами Украины.

//В мире

Британские власти установили все детали покушения на Скрипаля

Британские власти установили все детали покушения на Скрипаля

Британские власти пришли к выводу, что все детали покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, произошедшего в марте 2018 года, установлены.

//Новости МирТесен



//В мире

Озвучены детали вероятного плана Порошенко на будущих выборах президента Украины

Озвучены детали вероятного плана Порошенко на будущих выборах президента Украины

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин раскрыл детали вероятного плана Петра Порошенко на грядущих выборах украинского президента. Соответствующие заявления эксперт сделал в разговоре с журналистами.

//В мире

Письмо солдата любимая получила спустя три четверти века

Письмо солдата любимая получила спустя три четверти века

В Великобритании 99-летняя женщина получила ответ от любимого спустя 77 лет после того, как в своем письме, отправленном в 1941 году, на его предложение руки и сердца ответила "Да".

//Общество

После женитьбы на "Мисс Москва-2015" король Малайзии отрёкся от престола

После женитьбы на "Мисс Москва-2015" король Малайзии отрёкся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола. Такое решение является беспрецедентным в истории страны. Несколько месяцев назад бывший монарх связал себя узами брака с российской красавицей.

//Общество

Малазийские элиты оказывали давление на короля, женившегося на русской

Малазийские элиты оказывали давление на короля, женившегося на русской

Когда король Малайзии отрёкся от престола, мало кто сомневался, что причиной всему его брак с русской красавицей. Говорят, малазийские элиты были очень недовольны этим браком, и оказывали давление на монарха

//Политика

Путин наградил президента Сербии Вучича орденом Александра Невского

Путин наградил президента Сербии Вучича орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба Кремля.

//Общество

Патриарх Кирилл: современные гаджеты способствуют пришествию Антихриста

Патриарх Кирилл: современные гаджеты способствуют пришествию Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не впадать в полную зависимость от современных гаджетов, сравнив их с алкоголем и наркотиками, и назвав игрушкой дьявола.

//Новости партнеров

//Политика

Владимир Путин произвел залп из пушки

Владимир Путин произвел залп из пушки

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Глава государства побывал в Спасо-Преображенском соборе, принял участие в рождественском богослужении и пообщался с настоятелем храма.

//Общество

Томос ПЦУ отвезут обратно в Стамбул

Томос ПЦУ отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) вернется в Стамбул. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

//Спорт

Девушка-боец UFC дала жесткий отпор пытавшемуся ограбить ее преступнику

Девушка-боец UFC дала жесткий отпор пытавшемуся ограбить ее преступнику

Участница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Полиана Виана по прозвищу "Железная леди" избила незадачливого грабителя, который предпринял попытку обокрасть ее в Рио-де-Жанейро.

//Шоу-бизнес

Дочь певицы Славы снялась обнаженной. Маме понравилось

Дочь певицы Славы снялась обнаженной. Маме понравилось

Александра Морозова - начинающая актриса и модель, а еще она дочь популярной певицы Славы. Свое 20 –летние она отметила фотосессией в стиле ню, которую одобрила мама, но не поняли пользователи Сети

//Культура

Старый новый год в Московской консерватории

Старый новый год в Московской консерватории

Старый Новый год россияне по праву считают национальным праздником. И пусть иностранцы ломают голову над этим оксюмороном, в этом сочетании несочетаемого – наша суть, наша загадочная и широкая душа. Россияне будут отмечать Старый Новый год с музыкой и в лучших залах столицы!

//В мире

В аэропортах Берлина бастует персонал: отменено более 10 рейсов

В аэропортах Берлина бастует персонал: отменено более 10 рейсов

Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских воздушных гаваней Тегель и Шенефельд привела в понедельник к отменам и задержкам рейсов. В том числе, рейсов в Российскую Федерацию.

//Общество

Зачем чиновнику золотой унитаз?

Зачем чиновнику золотой унитаз?

В сети появились ироничные комментарии по поводу того, что волгоградский губернатор Бочаров заказал себе туалет за 4 млн рублей. Об этом пишет блогер Pasha Bite на сайте "Эхо Москвы".

//Общество

В СИЗО украинские моряки ходили в тюремной робе и ватниках

В СИЗО украинские моряки ходили в тюремной робе и ватниках

С момента задержания украинские моряки, задержанные в Керчи, ходили в выданной черной тюремной робе и ватниках.

//Новости СМИ2

//Общество

"Херсонес Таврический" не пустил на службу верующих в Свято-Владимирский собор

"Херсонес Таврический" не пустил на службу верующих в Свято-Владимирский собор

Ссылаясь на необходимость упорядочения мероприятия, мирские службы ввели свои правила в праздничное богослужение.

//Общество

В Госдуме оценили идею удвоить МРОТ

В Госдуме оценили идею удвоить МРОТ

Предложение увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей нашло понимание в профильном комитете Госдумы. Однако, нашлись нюансы, на которые обратил внимание глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

//Общество

Пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости выявил опрос

Пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости выявил опрос

Среди мужчин и женщин по всему миру провели любопытный опрос. Для представителей сильного пола вопрос звучал так: «Какие причины называют ваши партнерши, аргументируя отказ от занятий любовью?».

//Шоу-бизнес

Максим Галкин выложил видео поздравления с Рождеством

Максим Галкин выложил видео поздравления с Рождеством

Максим Галкин решил поздравить всех православных людей с Рождеством и записал видео, которое опубликовал в своем микроблоге в Instagram. Популярный шоумен пожелал всем благоденствия и мира в душе.

//Общество

Было ли в Советском Союзе бесплатное жилье?

Было ли в Советском Союзе бесплатное жилье?

Когда люди, ностальгирующие по СССР, рассказывают, что в той стране жилье раздавали безвозмездно, они забывают упомянуть, что квартиры жильцам не принадлежали, написал блогер Илья Варламов в «Живом Журнале».

//В мире

Гражданам РФ не стоит ждать позитивных изменений в экономике, считают эксперты

Гражданам РФ не стоит ждать позитивных изменений в экономике, считают эксперты

Эксперты, занимающиеся обзором мировых экономических трендов, отмечают, что в последнее время одним из этих мировых трендов стали манипуляции с цифрами статистики на уровне государств.

//Здоровье

Специалисты перечислили продукты, которые помогут при заложенности носа

Специалисты перечислили продукты, которые помогут при заложенности носа

Как советуют ученые, при лечении заложенности носа совершенно необязательно регулярно использовать лечебные капли и спреи, достаточно просто использовать в приготовлении еды некоторые продукты.

//В мире

Грабитель звал полицию, чтобы жертва перестала его бить

Грабитель звал полицию, чтобы жертва перестала его бить

Курьезный случай недавно произошел в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Уличный грабитель, в расчете на легкую добычу, напал на красивую девушку, ожидавшую такси. А она, внезапно, оказалась бойцом UFC.

//Общество

Давка за новогодними подарками в Курске испортила партийную сказку

Давка за новогодними подарками в Курске испортила партийную сказку

3 и 5 января в Курске во время раздачи бесплатных праздничных новогодних подарков от местного отделения партии ЛДПР произошли страшные столпотворения с осадой партийных газелей.

//В мире

Киевский политический эксперт предрек вторжение танков ВСУ в российский Крым

Киевский политический эксперт предрек вторжение танков ВСУ в российский Крым

Политолог Вячеслав Ковтун, ставший участником одной из программ российского телевидения, поспорил со своим соотечественником Владимиром Корниловым по поводу ноябрьской провокации Украины в Азовском море.

//В мире

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Габонской Республике

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Габонской Республике

Министерство иностранных дел Российской Федерации со ссылкой на посольство России в Либревиле прокомментировало текущую ситуацию в Габонской Республике после попытки захвата власти военными.

//В мире

Живут же люди! Мадагаскар – царство ускользающей природы

Живут же люди! Мадагаскар – царство ускользающей природы

Благодаря одноименному замечательному мультфильму студии Pixar, теперь даже каждый ребенок знает про славную страну Мадагаскар, где весело пасутся зебры, поедают сочную зелень жирафы, охотятся львы, гуляют бегемоты и иногда заглядывают выпить коктейль пингвины.

//В мире

В районе Дарданелл умер капитан корабля - гражданин РФ

В районе Дарданелл умер капитан корабля - гражданин РФ

Капитан сухогруза «Канопус», имевший российское гражданство, скончался в собственной каюте, когда корабль находился в районе пролива Дарданеллы, сообщили представители турецких властей.

//В мире

В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

В Габонской Республике военные взяли под свой контроль государственную радиовещательную станцию и объявили о создании «Национального совета реставрации» в связи с утратой доверия к президенту.

//Общество

Роман Мокряк, капитан украинского буксира, не собирается давать показания

Роман Мокряк, капитан украинского буксира, не собирается давать показания

Адвокат Романа МОКРЯКА, арестованного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе рассказал о позиции подзащитного. МОКРЯК высказал адвокату свою линию дальнейшего поведения – он намерен требовать освобождения своих подчиненных – моряков с его корабля

//В мире

Абэ поклялся на могиле отца завершить переговоры с Россией по Курилам

Абэ поклялся на могиле отца завершить переговоры с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все силы к тому, чтобы поставить победную точку в переговорах с Россией о территориальной принадлежности Курильских островов.

//В мире

Украинский журналист раскрыл главные проблемы воюющих с ополченцами Донбасса ВСУ

Украинский журналист раскрыл главные проблемы воюющих с ополченцами Донбасса ВСУ

Киевский журналист Юрий Бутусов раскрыл главные проблемы Вооруженных сил Украины, воюющих против ополченцев Донбасса. Заявления Бутусова приведены в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Александр Васильев рассказал о рождественских традициях в старой России

Александр Васильев рассказал о рождественских традициях в старой России

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев поделился воспоминаниями своего дяди, режиссера Петра Васильева, о том, как праздновали Рождество Христово в России начала XX века.

//Общество

Оглашено предсказание Тамары Глобы об угрозе серьезных военных событий в 2019-м

Оглашено предсказание Тамары Глобы об угрозе серьезных военных событий в 2019-м

В разговоре с представителями СМИ астролог Тамара Глоба отметила, что мир в настоящий момент находится в фазе глобального переформатирования. Данный процесс должен затронуть все государства.

//Туризм

В США открылась вакансия мечты на райском острове

В США открылась вакансия мечты на райском острове

Вакансия мечты для желающих сбежать от благ цивилизации на райский остров открылась в США. Паре соискателей, которых выберут рекрутеры для этой работы, предстоит управлять отелем на острове.

//В мире

В Киеве ветерана АТО назвали убийцей

В Киеве ветерана АТО назвали убийцей

На Украине разгорается очередной маршрутный скандал. Водитель такси отказался бесплатно везти ветерана боевых действий и назвал его убийцей.

//В мире

Трамп заметил ликвидацию взорвавшего американский эсминец боевика

Трамп заметил ликвидацию взорвавшего американский эсминец боевика

Американские военные уничтожили организатора подрыва эсминца USS Cole. Дональд Трамп в своем твиттере похвалился этой новостью.

//В мире

Украинский теолог оценил положения томоса об автокефалии

Украинский теолог оценил положения томоса об автокефалии

Проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега оценил положения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) и назвал самое специфическое и «болезненное» из них.

//Общество

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. В своем поздравлении президент отметил позитивную роль православной церкви в жизни нашей страны и общества.

//Туризм

Власти Японии ввели налог на выезд из страны

Власти Японии ввели налог на выезд из страны

Власти Японии ввели налог на выезд из страны для туристов. Начиная с сегодняшнего дня, каждому туристу, покидающему страну самолетом или морем, придется заплатить 1000 йен (10 долларов).

//Общество

Пять сценариев «уничтожения России» в 2019 году смоделировали зарубежные ученые

Пять сценариев «уничтожения России» в 2019 году смоделировали зарубежные ученые

Ученые, работающие в Великобритании, с помощью нейросетей смоделировали сценарии «уничтожения России» в наступившем году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Военные ВСУ провалили подготовку новой провокации против ДНР и понесли потери

Военные ВСУ провалили подготовку новой провокации против ДНР и понесли потери

Подготовка новой провокации против ополченцев ДНР обернулась потерями для Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии непризнанной республики.

//Общество

Православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово

Православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Рождество является любимым праздником детворы всего христианского мира.

//Общество

Рождественские традиции на Руси

Рождественские традиции на Руси

7 января отмечается православное Рождество. В этот день верующие празднуют день рождения Иисуса Христа. Христианский праздник на протяжении многих лет отмечается и в нашей стране и имеет свои традиции.

//Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская поздравили сына с днем рождения

Плющенко и Рудковская поздравили сына с днем рождения

Сыну продюсера Яны Рудковской и Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сегодня исполнилось 6 лет. Гнома Гномыча (так мальчика называют родители) поздравили не только папа с мамой, но и 7000 зрителей.

//live

«В центре Европы взяли и варварски разбомбили христианский мир»

«В центре Европы взяли и варварски разбомбили христианский мир»

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что при любых возможных проблемах его страна в первую очередь может рассчитывать на помощь России. О том, важна ли Сербия для России, размышляет лидер движения «Суть времени» Сергей КУРГИНЯН...

//Армия

Америка заблокировала поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Америка заблокировала поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Соединенные штаты Америки отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран. Об этом в воскресенье сообщает израильский портал iHLS.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры