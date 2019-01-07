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В районе Дарданелл умер капитан корабля - гражданин РФ
7 января 2019, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан сухогруза «Канопус», имевший российское гражданство, скончался в собственной каюте, когда корабль находился в районе пролива Дарданеллы, сообщили представители турецких властей.
«К береговой охране Турции поступило сообщение от судна «Канопус», что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале. По сведениям турецких органов, он гражданин РФ», - сообщил дежурный дипломат генконсульства РФ в Стамбуле.
Турецкая сторона предоставила сведения, согласно которым, сухогруз «Канопус» плыл из Черного моря. Корабль прошел пролив Босфор и плыл через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы, когда поступило сообщение о смерти капитана. Представитель российского генконсульства также подчеркнул, что если родственники капитана или агент корабля обратятся за дипломатической помощью, она будет им оказана, передает РИА Новости.
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