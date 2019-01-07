Киевский политический эксперт предрек вторжение танков ВСУ в российский Крым

В Крыму в будущем появятся танки Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением в эфире российского телевидения выступил Вячеслав Ковтун, киевский политический эксперт.

Аналитик, ставший участником одной из программ канала «Россия 1», поспорил со своим соотечественником Владимиром Корниловым по поводу ноябрьской провокации Украины в Азовском море. В ходе разговора Ковтун спрогнозировал, что танки ВСУ «еще придут в Крым».

Корнилов, отвечая оппоненту, заметил, что предполагаемое вторжение киевских военных окончится для них печально. По словам участника программы, украинские силовики сдадутся при первом же залпе, пишет сайт politpuzzle.ru.

Ранее сообщалось, что отечественный экономист Олег Сухарев рассказал, как Россия может отреагировать на возможную агрессию Киева против Донецкой и Луганской народных республик.