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Британские власти установили все детали покушения на Скрипаля
7 января 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Британские власти пришли к выводу, что все детали покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, произошедшего в марте 2018 года, установлены.
Власти Великобритании уверены, что «знают все, что необходимо знать» об отравлении в Солсбери бывшего полковника Главного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами еще в 1990-х годах. Более того, британскому правительству хорошо известна вся цепочка людей, причастных к этому покушению, и ведет она к высшему российскому руководству, заявил правительственный источник британскому изданию The Telegraph.
Помимо этого, британские власти более не опасаются «агентурной сети ГРУ», в правительстве уверены, что на территории Великобритании она разгромлена. Но, чтобы не оставаться вовсе без врага, теперь британские власти опасаются российскую Службу внешней разведки (СВР). Ее признают более профессиональной, чем ГРУ, и потому более опасной.
Примечательно, что эти заявления из источников в британском правительстве прозвучали после того, как в прессу просочилась информация, что покушение на Скрипаля, как и дальнейшая информационная кампания, связанная с ним, готовились британскими спецслужбами с 2015 года, отмечает Lenta.ru.
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