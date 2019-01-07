Озвучены детали вероятного плана Порошенко на будущих выборах президента Украины

Владимир Жарихин, занимающий должность замглавы Института стран СНГ, раскрыл детали вероятного плана Петра Порошенко на грядущих выборах украинского президента. Соответствующие заявления эксперт сделал в разговоре с журналистами.

По словам Жарихина, действующий глава государства рассчитывает выйти во второй тур выборов с помощью агрессивных пиар-акций, рассчитанных на избирателей с радикальными взглядами, и административного ресурса. Как полагает аналитик, ставший собеседником «Свободной прессы», данная тактика способна принести Порошенко успех. В случае благоприятного для себя исхода первого тура во втором президент «может обещать все, что угодно, вплоть до установления мира», полагает Владимир Жарихин.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко высказался по поводу получения томоса украинской церковью.