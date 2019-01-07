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Украинский журналист раскрыл главные проблемы воюющих с ополченцами Донбасса ВСУ
7 января 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский журналист Юрий Бутусов раскрыл главные проблемы Вооруженных сил Украины, воюющих против ополченцев Донбасса. Заявления представителя СМИ приведены в публикации, некоторое время назад появившейся в отечественной блогосфере.
Первой проблемой украинской армии Бутусов назвал некомпетентный командный состав. Его непрофессионализм, по мнению журналиста, препятствует внедрению в ВСУ стандартов Североатлантического альянса.
Кроме того, Вооруженные силы бывшей советской республики страдают от недостаточного финансового обеспечения и кадрового дефицита. У киевских военачальников нет цели сохранить кадры, приобретшие «уникальный опыт» в ходе противостояния в Донбассе, процитировал Юрия Бутусова канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».
Ранее сегодня сообщалось, что Олег Барабанов, являющийся профессором МГИМО, назвал вероятные варианты вхождения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав России.
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