Украинский теолог оценил положения томоса об автокефалии

Проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега оценил положения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) и назвал самое специфическое и «болезненное» из них.

Ни в одном из ранее изданных томосов об автокефалии поместных церквей не содержалось четкого запрета церкви создавать свои структуры за пределами страны, отметил украинский теолог. Однако в томосе, полученном «новой украинской церковью», содержится однозначное требование, ограничивающее юрисдикцию церкви территорией Украины.

Иначе говоря, предстоятель «новой украинской церкви» Епифаний не имеет права основывать приходы ПЦУ и ставить епископов за пределами Украины. Таким образом, все существующие за пределами Украины церковные структуры теперь перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата, который считает своим эксклюзивным правом духовное окормление православных верующих на этих территориях. Речь, прежде всего, идет о Западной Европе и Америке.

Это, пожалуй, самое «болезненное» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, поскольку верующие, как правило, с большим трудом и неохотой интегрируются в другие церковные структуры, приводит мнение киевского теолога РИА Новости.