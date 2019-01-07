Профессор МГИМО назвал возможные варианты присоединения республик Донбасса к РФ

Обозначены возможные варианты присоединения самопровозглашенных республик Донбасса к Российской Федерации. По данному вопросу некоторое время назад высказался Олег Барабанов, профессор МГИМО.

Первый вариант, который озвучил Барабанов, – постепенная интеграция. По словам эксперта, этот сценарий реализуется в настоящее время. В случае отсутствия дальнейшей эскалации в зоне конфликта в Донбассе Москва примет «ожидаемое всеми решение», касающееся отделившегося от Киева региона, в первой половине 2020 года, полагает профессор.

Второй вариант – жесткий. Если подстрекаемая Западом Украина пойдет в военное наступление на ДНР и ЛНР, Россия может вмешаться в ситуацию и снять вопрос статуса республик в течение трех суток, процитировал Олега Барабанова канал «Политика. Компетентное мнение» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в понедельник сообщалось, что воюющие в Донбассе киевские силовики провалили подготовку новой провокации против ДНР.