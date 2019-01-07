В Киеве ветерана АТО назвали убийцей

Перепалка между водителем маршрутки с пассажиром, который потребовал его везти бесплатно, как льготника, произошла на одном из киевских маршрутов. В качестве доказательства своего права на бесплатный проезд мужчина предъявил ветеранскую корочку.

«Водитель общественного транспорта отказал в льготном проезде участнику боевых действий. Это он аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все», — рассказали подробности инцидента украинские СМИ.

Как утверждают киевские масс-медиа водитель назвал ветерана АТО убийцей и пояснял, что убийцы должны ходить пешком.

Подобные ситуации на Украине возникают достаточно часто. Водители маршрутных такси отказываются возить бесплатно облаладетелей ветеранских удостоверений. Из-за этого разгораются скандалы.