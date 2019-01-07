Военные ВСУ провалили подготовку новой провокации против ДНР и понесли потери

Подготовка новой провокации против ДНР обернулась потерями для выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию на брифинге для представителей СМИ озвучил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии непризнанной республики.

Инцидент, детали которого раскрыл спикер ополченцев, произошел в конце минувшей недели под Авдеевкой. Группа бойцов ВСУ, в состав которой входили четыре человека, попыталась проделать проход в минно-взрывных заграждениях для диверсантов. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении защитников Донбасса, неумелые действия саперов привели к гибели двух членов группы. Еще один получил ранения.

Ранее в армии ДНР сообщили о том, что силовики из 93-й бригады ВСУ обстреляли своих спецназовцев, так как приняли их за бойцов ополчения. В результате атаки был ранен один военный.