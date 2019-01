Трамп заметил ликвидацию взорвавшего американский эсминец боевика

«Наши великие военные совершили акт правосудия в память героев, погибших и раненых в нападении на USS Cole», — написал американский президент в своем твиттере: «Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля Аль-Бадауи».

Джамаль Аль-Бадауи был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации Аль-Каида. Он входил в число самых разыскиваемых преступников. Последнее время террорист скрывался в Йемене. Его несколько раз ловили, но он каждый раз сбегал из-под стражи. За информацию о Джамале Аль-Бадауи была объявлена награда в пять миллионов долларов США.

Уничтожить Аль-Бадауи американским военным удалось при помощи авиаудара. Спецоперация проводилась в провинции Мариб. Это в Йемене. Как утверждают представители Пентагона, им удалось избежать жертв среди мирного населения. Убит был только сам террорист, который находился в машине. Кроме него, в салоне никого не было.

Нападение на эсминец USS Cole произошло в Адене еще в 2000 году. К военному кораблю сумела подобраться начиненная взрывчаткой моторная лодка. Ею управляли смертники. В результате атаке были ранены 39 человек, погибли 17 моряков.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!