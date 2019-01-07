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Трамп заметил ликвидацию взорвавшего американский эсминец боевика

7 января 2019, 10:47 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Трамп заметил ликвидацию взорвавшего американский эсминец боевика
Фото с фейсбук-странички https://www.facebook.com/DDG67/

«Наши великие военные совершили акт правосудия в память героев, погибших и раненых в нападении на USS Cole», — написал американский президент в своем твиттере: «Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля Аль-Бадауи».

Джамаль Аль-Бадауи был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации Аль-Каида. Он входил в число самых разыскиваемых преступников. Последнее время террорист скрывался в Йемене. Его несколько раз ловили, но он каждый раз сбегал из-под стражи. За информацию о Джамале Аль-Бадауи была объявлена награда в пять миллионов долларов США.

Уничтожить Аль-Бадауи американским военным удалось при помощи авиаудара. Спецоперация проводилась в провинции Мариб. Это в Йемене. Как утверждают представители Пентагона, им удалось избежать жертв среди мирного населения. Убит был только сам террорист, который находился в машине. Кроме него, в салоне никого не было.

Нападение на эсминец USS Cole произошло в Адене еще в 2000 году. К военному кораблю сумела подобраться начиненная взрывчаткой моторная лодка. Ею управляли смертники. В результате атаке были ранены 39 человек, погибли 17 моряков.

 

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