The Guardian нашла очарование в Якутске

Это был фоторепортаж со снимками Алексея Васильева, который живет в Якутске. Представляя столицу Якутии, британский журналист Кейтлин Батлер написала, что это один из самых холодных городов мира.

«Ледяные условия региона в значительной степени хорошо представлены в работе Алексея Васильева», — пояснила британцам Батлер и процитировала слова фотохудожника: «Россия — это совершенно другой мир. Местные жители привыкли к таким условиям, но жить зимой здесь тяжело. Холод крадет нашу энергию. Жизнь останавливается».

На фотографиях представлено суровое очарование Якутска. Никаких лишних слов, одни иллюстрации. Познакомиться с репортажем можно на сайте британской газеты.