В Раде предложили назвать улицы Киева в честь Варфоломея и Филарета

Депутат Верховной рады Олег Ляшко предлагает переименовать улицы Киева в честь Константинопольского патриарха Варфоломея и главы неканонической церковной структуры Филарета Денисенко. На Украине оппозиция закрасила флаг на Верховной раде

Об этом Ляшко написал в Facebook: "День получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вошел в историю. Справедливо будет увековечить еще и тех, кто приблизил этот святой день".

По мнению нардепа, лучшим напоминанием о "великом деле, которое сделали эти люди", будет переименование улиц в столице Украины в честь Вселенского патриарха Варфоломея и Святейшего патриарха Филарета.

Ляшко призвал местные власти рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии: "Вопрос веры для меня - вне политики. Это фундамент государства, который надо беречь и укреплять", - отметил он.