Пентагон объявил об отставке Суини

Американское минобороны объявило об уходе контр-адмирала Кевина Суини с поста начальника штаба. «После двух лет в Пентагоне, я решил вернуться в частный сектор»,— заявил Суини в официальном объявлении, опубликованном на сайте Пентагона: «Для меня было честью снова служить вместе с мужчинами и женщинами Министерства обороны».

Никакой дополнительной информации о причинах отставки теперь уже бывший глава штаба Пентагона не сообщил. Американские СМИ связывают это решение с уходом главы Пентагона Джеймсом Мэттисом, о котором было объявлено в конце года. Это уже вторая отставка кого-то из ближайших сподвижников Мэттиса за последнее время. Ранее о своем решении уволиться из Пентагона объявил Дэн Уайт.