Пожар вспыхнул в самолете американской авиакомпании из-за электронной сигареты

На борту самолета американской авиакомпании American Airlines вспыхнул пожар из-за электронной сигареты. Происшествие случилось сразу после того, как воздушное судно приземлилось в аэропорту Чикаго.

Электронная сигарета одного из пассажиров начала дымиться из-за перегревшейся батарейки, передает в воскресенье, 6 января, РИА "Новости".

Пламя удалось оперативно потушить, вследствие чего ни один из 138 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. Представители авиакомпании пообещали в будущем более внимательно следить за проносом в салон самолетов электронных сигарет.