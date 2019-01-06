Из-за схода лавины закрыта Военно-Грузинская дорога

Военно-Грузинская дорога в минувшую субботу, 5 января, была оперативно закрыта из-за схода лавины. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно последним данным, движение по дороге закрыто для всех видов транспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс по направлению на выезд из Российской Федерации, передает RT. Отмечается, что подобное распоряжение действует с 20:00 5 января до особого распоряжения.

Напомним, что накануне на горном курорте Красная Поляна в Сочи также сошла лавина. В результате случившегося погибли два человека.