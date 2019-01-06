В автобусе, перевернувшемся в Таиланде, не было граждан РФ

Посольство Российской Федерации в Бангкоке сообщило, что россиян не было среди пассажиров перевернувшегося в Таиланде туристического автобуса. Ранее стало известно, что в ходе ДТП погибли шесть человек.

Кроме того, в результате аварии, которая случилась во время дождя, пострадали не менее пятидесяти пассажиров, все они были госпитализированы.