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Ребенок принца Гарри может не получить титул "Его Королевское Высочество"
6 января 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ребенок принца Гарри и герцогини Меган, который родится этой весной, может не получить титул "Его Королевское Высочество". Существует особое правило, которое более века назад принял Георг V.
Согласно королевскому протоколу, лишь один ребенок получает вышеуказанный титул сразу после появления на свет – старший сын старшего принца Уэльского. Остальным детям должны позволить носить это звание, передает портал teleprogramma.pro.
Существует вероятность, что первенец принца Гарри и герцогини Сассекской Меган не будет получать вышеуказанное разрешение. Как напоминает британское издание Daily mail, ранее внук Елизаветы II утверждал, что хочет абсолютно "нормальной жизни" для собственных детей.
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