Религиовед оценил подписание томоса об автокефалии ПЦУ патриархом Варфоломеем

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев оценил возможные последствия подписания константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ.





Эксперт отметил, что данное событие позволяет весьма серьезно ставить вопрос о действиях Константинополя, передает в воскресенье, 6 января, RT

Силантьев уточнил, что действия патриарха Варфоломея могут иметь глобальные последствия, в частности, пересмотр диптиха, а также созыв общеправославного совещания. Специалист не исключил, что в будущем священнослужителя, о котором идет речь, могут и вовсе признать еретиком.