Латвия встречает православное Рождество Христово!

Православные верующие Латвии 7 января будут отмечать один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово! Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме.

Как сказано в Евангелие, первыми рожденному Спасителю поклонились пастухи, и «волхвы» - древние мудрецы с Востока. Они знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти Царь мира, и ждали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну. По толкованию Церкви, золото передали Христу как царю, ладан как Богу, смирну как человеку.

Как же Латвия будет встречать православное Рождество?









Несмотря на неоднократные попытки 7 января в календаре окрасить в красный цвет, православные и старообрядцы так и не дождались выходного дня на Рождество. Особо, в парламенте и не ведутся дискуссии по поводу все еще нерешенного вопроса о выходном дне на православное Рождество.

Католическое Рождество в Латвии как официальный праздник было внесено еще в первую редакцию о праздничных днях. Это было в 1990 году. А вот православное Рождество как официальный праздник в закон не был внесен.









Инициатива объявить православное Рождество как выходной день в повестке дня парламента была неоднократно, но такие предложения, обычно, быстро откланяются.

За три последних созыва Сейму было предложено шесть законопроектов, предлагающих признать православное Рождество выходным днем. Инициатива исходила от партии « Согласие». Но факт остается фактом – выходного дня не будет!

Почему же государственные «мужи» не хотят еще один выходной? Да и многие латыши пребывают в православной вере! Ответа конкретного нет! Есть попытки объяснить: в Латвии Сейму есть над чем работать! Например, бюджет, борьба с коррупцией, права детей, другое! Именно, другое!

Но разве можно православному человеку запретить отпраздновать свое, родное, Рождество? Разумеется, что нет! И православные Латвии его отмечают со всей любовью!

А храмов, церквей православных в стране хватает. И есть чудотворные иконы, и мощи святых, и родники целебные.

В город Бауск, в храм к Святому Георгию.

Бауск – небольшой городок Латвии. От Риги всего 66 км, у слияния рек Муса и Мемеле, образующих Лиелупе. Площадь городка всего 6,1 км2. Но городок силен своей историей: тут оставили свой след Ливонская война, Северная война, поход Наполеона 1812года. А сам Бауск был основан Тевтонскими рыцарями в 1443 году. С того времени много чего изменилось…

В конце 19 века на холме в окрестностях местного замка была построена православная церковь. Посвятить ее решили великому христианскому мученику – Святому Георгию. Проектировал храм известный в Лифляндии архитектор Янис Бауманис. Проект Свято – Георгиевской церкви в Бауске был разработан в 1878 году, а уже через три года был построен.









Действительно, церковь Святого Георгия кардинально «выбивается» из общего фона города: она похожа на «пряничный домик». Он церкви, как говорят, прихожане идет тепло, а нежно – голубые купола, когда на них смотришь, словно уходят в небо. Православные жители Латвии любят собираться на празднике в этом храме. И совершенно неважно, что до него ехать час от Риги, людей это не пугает. Человек всегда тянулся к спокойствию и чуду.

Уникальная икона Николая Чудотворца (с частичкой мощей святого), которой прихожане молятся и получают исцеления, Божия Матерь с младенцем Иисусом, которая спасает отчаявшихся женщин зачать ребенка. Небольшая церковь, а сколько тепла и духовного света.









Обычно, на Рождество сложно попасть в храм: он наполняется весь людьми! Даже в мороз не закрывают двери, чтобы те, кому не хватило место в храме, смогли не пропустить службу на улице. Но лично мне кажется, что все дело в священнике! Удивительная доброта, сочувствие и желание помочь исходит от отца Николая. И к нему идут люди! А он, получив дар от Господа служить им, делает это по заповеди: возлюби ближнего своего как самого себя!

Вот так и встречают православные Латвии Рождество Христово: в молитвах, в радости, в спокойствии. И отмечают его щедрым столом: обязательно двенадцать блюд! А тем, кто не имеет финансовой возможности отметить праздник на славу, конечно, помогают! Помогают открыто, от щедрой души, с радостью, уважая наказы предков – поделись с ближним! Как и положено православному человеку.









И пусть чиновники решают вопрос о выходном дне на православное Рождество! Пусть долго решают! Им же ответ пред Богом держать придется…

А православному человеку что надо? Помолиться, поговорить с Господом, пожелать света и добра людям и жить в мире с самим собой! С Рождеством Христовым!