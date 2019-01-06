В воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости "новой церкви". Это произошло сразу после утренней молитвы в храме Святого Георгия.

Варфоламей вручил посох и документ о независимости церковной структуры главе "новой украинской церкви" Епифанию Думенко, передает сегодня РИА "Новости"

Известно, что на сегодняшней торжественной церемонии присутствовали украинский лидер Петр Порошенко с супругой, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, глава Министерства экономического развития страны Степан Кубив и другие политические деятели.