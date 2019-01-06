В Таиланде перевернулся туристический автобус, 6 человек погибли и 50 пострадали

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли шесть человек, а пострадали не менее пятидесяти.





Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Патумтхани. Уточняется, что водитель автобуса применил резкое торможение, чтобы не врезаться в другой автомобиль. Как отмечает утром в воскресенье RT , в результате транспортное средство опрокинулось.Известно, что среди погибших один ребенок. Все пострадавшие уже доставлены в близлежащие клиники. Все обстоятельства аварии устанавливаются, передает Bangkok Post.