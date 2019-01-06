СМИ: отец Меган Маркл шантажирует беременную дочь и принца Гарри

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл шантажирует свою дочь и ее супруга. Согласно информации некоторых СМИ, 74-летний мужчина крайне расстроен из-за того, что родственница не общается с ним.

Не так давно Маркл перешел все границы и заявил, что раскроет некоторые скандальные секреты, если британский принц и его беременная жена не выйдут на связь, передает teleprogramma.pro.

Основным требованием Томаса является знакомство с мужем дочери, которого он до сих пор ни разу не видел. Мужчина назвал принца Гарри "высокомерным человеком", который ставит себя выше остальных. Как сообщает The Sun, ссылаясь на слова Маркла, внук королевы Елизаветы II считает, что имеет право не разговаривать с людьми, однако на самом деле это не так.