Двое британских военнослужащих пострадали в Сирии

Сегодня стало известно, что в Сирии пострадали двое военнослужащих из Великобритании. Согласно последней информации, это произошло в ходе ракетного обстрела террористов ИГ (организация запрещена в РФ).

Происшествие случилось утром в минувшую субботу, 5 января, неподалеку от города Дейр-эз-Зор, передает в воскресенье портал Газета.Ru.

Известно, что пострадавших граждан Британии незамедлительно эвакуировали американские военные. Информации об их состоянии к настоящему моменту не поступало, сообщает Би-би-си.

Сообщается также, что в результате случившегося погиб курдский военнослужащий.