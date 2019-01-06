Турция отклонила очередное предложение США отказаться от приобретения С-400

Власти Турции отклонили очередное предложение Соединенных Штатов Америки отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и закупить вместо них американские ЗРК Patriot.

Последняя попытка убедить Анкару отказаться от покупки С-400 были предпринята американской делегацией, которая на этой неделе посетила столицу Турции.