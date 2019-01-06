Группа сенаторов-республиканцев встретилась в США с представителями нескольких украинских общественных организаций. В рамках встречи американская сторона жестко раскритиковала политику Украины.

Сенаторы, в частности, отметили, что в последнее время Украина превратилась для США и Европейского Союза в "неуправляемую проблему", передает International Policy Digest

Американские политики объяснили это усилением радикальных настроений и агрессии на украинской территории. Кроме того, Киев сейчас якобы ведет крайне непродуктивную политику, вследствие которой ВВП снижается, а граждане массово покидают страну, чтобы найти лучшие условия.

Сенаторам также категорически не нравится метод президента Украины Петра Порошенко, который заключается в преследовании оппонентов при помощи закона.