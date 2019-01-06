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На Донбассе на украинских КПП умерли пенсионеры
6 января 2019, 11:12 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Первый случай был зафиксирован на пункте пропуска «Станица Луганская». Во время оформления документов 65-летнему мужчине тало плохо. Он потерял сознание. Пограничники вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть по причине остановки сердца.
Спустя пару часов аналогичный случай произошел на пункте пропуска «Майорск». И там плохо стало 79-летней женщине.
Сообщение было распространено пресс-службой операции объединенных сил. Свой доклад о смертях пожилых людей украинские военные закончили словами: «Вместе победим! Слава Украине!»
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