На Донбассе на украинских КПП умерли пенсионеры

Первый случай был зафиксирован на пункте пропуска «Станица Луганская». Во время оформления документов 65-летнему мужчине тало плохо. Он потерял сознание. Пограничники вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть по причине остановки сердца.

Спустя пару часов аналогичный случай произошел на пункте пропуска «Майорск». И там плохо стало 79-летней женщине.

Сообщение было распространено пресс-службой операции объединенных сил. Свой доклад о смертях пожилых людей украинские военные закончили словами: «Вместе победим! Слава Украине!»