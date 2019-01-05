Мнение эксперта: новое правительство Латвии долго «не протянет»

Еще не сформировано правительство Латвии, а эксперты пророчат ему не очень долгую «жизнь». И это объяснимо: партии в парламенте никак не могут договориться между собой.

Неловкий момент испытал на себе кандидат в премьеры, г-н Кришьянис Кариньш, отвечая на вопросы журналистов о будущем Латвии, представитель партии «Нового Единства», не смог без «подсказки» назвать приоритеты будущего правительства.

После вопроса прессы, возможный будущий премьер замешкался и объяснил, что ему необходимо взять документ, где все подробно написано! Увы, данного документа под рукой не оказалось, и г-н Кариньш сказал: « Ай, я оставил список, я не хочу неправильно их называть. Но эти приоритеты будут теми же самыми, о которых мы уже договорились. Там были, в том числе, эээ… Подождите, один момент, я сейчас получу этот список!»

После того, как возможный премьер получил заветный листок, зачитал по нему приоритеты.

Напомним о них: борьба с коррупцией, продолжение реформ образования, демография, территориальная реформа, законность.

Разумеется, такое «выступление» вызвало интерес у общественности. «Прошелся» по нему экс-кандидат в премьеры г-н Гобземс: «Поздравляю! Будущий премьер не может из головы назвать Топ-3 приоритетов правительства!»

Но стоит ли так строго относиться к г-н Кариньшу? Он родился и вырос в США, и имеет двойное гражданство теперь! Возможно, у гражданина Америки иные приоритеты?

Зато, серьезно подошел к вопросу о формировании правительства г-н Арманд Краузе (партия «Зеленых и крестьян»). Он предположил, что с учетом идеологических противоречий между коалиционными партиями, новое правительство не будет способно долгосрочно работать.

Опытный политик считает, что до формирования правительства партиям предстоит длинный путь. « Математически голосов им не хватает, но договориться о задачах будет трудно, так как было много противоречивых обещаний»,- объяснил г-н Краузе.

Действительно, «Новая консервативная партия» дала невыполнимые обещания: повысить минимальную зарплату, необлагаемый минимум зарплат до 500 евро, а минимальную пенсию – до 200 евро уже с этого года. Напомним, что данная партия является одной из лидеров в новом парламенте.

По мнению латвийских экспертов, это нереальные обещания: на это нужно по меньшей мере 1 млрд евро, а это невозможно!

Пока рано говорить о продолжительности «жизни» нового правительства…его же нет!