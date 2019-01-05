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Посольство РФ в Лондоне прокомментировало участие принца Гарри в учениях
5 января 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Участие принца Гарри в «антироссийских» учениях в Норвегии является попыткой вовлечь британскую королевскую семью в кампанию, направленную против России, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
«Скоординированное появление в британских таблоидах сообщения об участии принца Гарри в «антироссийских» военных учениях в Норвегии может свидетельствовать о том, что определенные силы стремятся вовлечь королевскую семью в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России. По всей видимости, авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает», - заявили сегодня в пресс-службе посольства РФ в Великобритании.
Принц Гарри является церемониальным главой Королевской морской пехоты Великобритании. Сообщения о его участии в предстоящих учениях в Норвегии, где будет отрабатываться противодействие «российскому вторжению» на территорию этой страны, появились одновременно в британских таблоидах Daily Mirror, The Sun и Daily Mail. При этом в сообщениях уточнялось, что британский принц будет «погружаться в атмосферу учений» инкогнито, сообщает ТАСС.
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