Посольство РФ в Лондоне прокомментировало участие принца Гарри в учениях

Участие принца Гарри в «антироссийских» учениях в Норвегии является попыткой вовлечь британскую королевскую семью в кампанию, направленную против России, заявили в посольстве РФ в Великобритании. Принц Гарри посетит учения по отражению "вторжения РФ"

«Скоординированное появление в британских таблоидах сообщения об участии принца Гарри в «антироссийских» военных учениях в Норвегии может свидетельствовать о том, что определенные силы стремятся вовлечь королевскую семью в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России. По всей видимости, авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает», - заявили сегодня в пресс-службе посольства РФ в Великобритании.

Принц Гарри является церемониальным главой Королевской морской пехоты Великобритании. Сообщения о его участии в предстоящих учениях в Норвегии, где будет отрабатываться противодействие «российскому вторжению» на территорию этой страны, появились одновременно в британских таблоидах Daily Mirror, The Sun и Daily Mail. При этом в сообщениях уточнялось, что британский принц будет «погружаться в атмосферу учений» инкогнито, сообщает ТАСС.