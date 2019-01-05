Порошенко и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в эти дни в Стамбуле с рабочим визитом, встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны провели переговоры.

В ходе переговоров стороны затронули пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной.

Украинский и турецкий президенты также обсудили мероприятия по освобождению «незаконно заключенных» украинских граждан из российских тюрем (речь идет об украинских моряках, арестованных за незаконное пересечение государственной границы РФ 25 ноября 2018 года в Керченском проливе). Еще поговорили о соблюдении прав граждан Украины, в том числе крымских татар, в Крыму.

Украинский лидер выразил отдельную благодарность за поддержку Турцией резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей «милитаризацию» Крыма, сообщают «Известия».