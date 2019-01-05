Порошенко и Варфоломей наградили друг друга

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Константинопольскому Варфоломею, подписавшему томос об автокефалии ПЦУ, высокую государственную награду – орден «За заслуги» I степени.

«Петр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия», - цитирует RT пресс-службу украинского лидера.

Патриарх Константинопольский Варфоломей сделал ответный жест, вручив украинскому президенту памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.