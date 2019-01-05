В Госдуме прокомментировали подписание томоса об автокефалии ПЦУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал подписание томоса об автокефалии ПЦУ. Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ

В субботу, 5 января, патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии новой украинской церковной структуре – «Православной церкви Украины» (ПЦУ). На церемонии подписания документа, не имеющего канонической силы, присутствовали высшие должностные лица Украины – президент Петр Порошенко, председатель Верховной рады Андрей Парубий, предстоятель «новой украинской церкви» Епифаний. Церемония вручения томоса должна состояться завтра, 6 января.

«Самая главная и страшная трагедия любого народа – это межрелигиозная рознь. Порошенко этого добивался потому, что у него было указание Госдепа. Документы об этом есть в открытых источниках, в них указано, что связь между Россией и Украиной можно окончательно разорвать, если уничтожить духовную связь между ними», - прокомментировал Виктор Водолацкий.

В Русской православной церкви также отреагировали на подписание томоса об автокефалии ПЦУ, заявив, что эта бумага не имеет канонической силы и потому ничтожна, сообщает RT.